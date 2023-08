Sala de Apoio à Mulher que Amamenta é inaugurada no Siqueira, em Fortaleza

O espaço, equipado de forma lúdica e educativa, tem como objetivo conscientizar sobre os benefícios do leite materno. No local, mulheres lactantes recebem orientações de profissionais da saúde sobre manejo e técnicas que contribuem para superar as dificuldades do aleitamento, bem como auxiliar na coleta do leite humano. Além disso, o ambiente conta com componentes para gerar conforto e segurança para o binômio mãe e bebê.

Como encerramento do Agosto Dourado, mês da campanha de incentivo ao aleitamento materno, a Prefeitura de Fortaleza inaugura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), nesta quarta-feira, 30, uma nova Sala de Apoio à Mulher que Amamenta/Coleta de Leite Humano. A nova área está localizada na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Dr. João Barbosa Pires de Paula Pessoa, no bairro Siqueira.

“Quando essa sala de amamentação é aberta no posto de saúde, ela abre também esse espaço para a comunidade, para que as mãezinhas venham e possam ter toda uma orientação segura, com profissionais capacitados. Ao disponibilizar essas salas pelas regionais, você propicia um atendimento humanizado e de qualidade, fazendo com que as mulheres se sintam acolhidas”, diz.

Em 2023, no primeiro semestre, 11.596 mulheres utilizaram os espaços. Neste período, foram arrecadados 452 litros do alimento para abastecimento dos bancos de leite vinculados. A coordenadora das Redes de Atenção Primária e Psicossocial, Luciana Passos, destaca que a sala conta com uma equipe multidisciplinar para proporcionar um atendimento qualificado à mulher e ao bebê.

“A sala de apoio à mãe que amamenta é emblemática para a campanha do Agosto Dourado. É um espaço que representa muito para essa fase puerperal, que é a da amamentação, garantindo esse acesso aos profissionais e a essa rede de apoio. Aqui, elas serão acolhidas por uma equipe que é composta desde técnicos de enfermagem à dentistas”, afirma.

A enfermeira gerente da UAPS Dr. João Barbosa Pires de Paula Pessoa, Glenia Costa Aguiar, argumenta que “é fundamental que as lactantes dispostas a doar, compareçam à sala para que a coleta do leite materno seja feita de forma segura”. Segundo ela, ao chegar ao local, é realizado o cadastramento da doadora e ela é orientada durante todo o processo de recolhimento.

A sala funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Para doar, basta comparecer com documento de identificação e caderneta de vacinação.

Serviço

Sala de Apoio à Mulher que Amamenta/Coleta de Leite Humano — Siqueira

Endereço: Posto de Saúde Dr. João Barbosa Pires de Paula Pessoa — R. Rubi - Siqueira, Fortaleza - CE, 60732-495

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.