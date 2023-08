Fortaleza será sede de Congresso Internacional sobre Amamentação

A cidade de Fortaleza será sede do I Congresso Internacional da Amamentação (Ciama), que ocorrerá do dia 16 a 19 deste mês, em alusão ao "Agosto Dourado", período de apoio e incentivo ao aleitamento.

O evento contará com palestras e cursos ministrados por profissionais nacionais e internacionais. De acordo com a empresa AMA Amamentação, as temáticas abordadas incluem sono e rotina do bebê, primeiros socorros, conciliação entre o retorno ao trabalho e a amamentação, bem como situações especiais envolvendo a amamentação.

O congresso acontecerá na Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) e é destinado aos profissionais da área materno-infantil.

De acordo com Sabrina Alapenha, enfermeira e consultora em Lactação da AMA Amamentação, o congresso colocará o Ceará no cenário de estados promotores da amamentação.

"Isso é merecido, uma vez que estamos envolvidos na história da saúde no Brasil desde 1987, com a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que tem contribuído para a saúde e a vida de muitos bebês", apontou em nota divulgada pela empresa.