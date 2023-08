Agosto dourado: ação sobre amamentação reúne mães no Parque do Cocó

Este mês reúne várias campanhas importantes. Uma delas é o Agosto Dourado, que busca reforçar a importância da amamentação no desenvolvimento dos bebês, e até mesmo na relação entre mães e filhos.

Do choro alto ao desmame: os desafios de mães neurodivergentes; CONFIRA

Pensando nisso, o Hapvida NotreDame Intermédica, por meio do Hospital e Maternidade Eugênia Pinheiro — programa de assistência pré-natal Nascer Bem e Projeto Acolhimento —, organizou um piquenique com orientações sobre amamentação no Parque do Cocó, na manhã deste do domingo, 27.