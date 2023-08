Obra de escoamento desaba no bairro Caça e Pesca, em Fortaleza

Uma obra da Prefeitura de Fortaleza para instalação da rede de drenagem da rua Jamaica, no bairro Caça e Pesca, desabou, assustando moradores da região, na tarde desta quinta-feira, 30 de agosto. De acordo com a Defesa Civil, não houve feridos ou danos estruturais. A obra tem prazo de finalização em dezembro deste ano.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinf), uma das estacas do escoramento da vala se rompeu, causando o desmoronamento de parte da areia. Em nota, a Secretaria informou que a "empresa contratada, que já estava no local, agiu rapidamente e realizou o aterro da vala para estabilizar a área". O ocorrido não teria danificado ou comprometido os imóveis localizados às margens da obra.

Pedro Melo, que mora na região há 23 anos, conta que o acidente aconteceu no horário em que as obras estavam mais paradas. “De repente foi só aquele barulho que aconteceu. A estrutura desabou e a casa do meu vizinho quase vinha ao chão, aparecendo as colunas e tudo,” disse Pedro à repórter Jullie Vieira, da rádio O POVO CBN.