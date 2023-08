Baleia Jubarte é vista na Praia do Futuro, em Fortaleza: "Parecia gol do Brasil"

O instrutor de surfe Elton Melo, 23, tinha acabado de sair do trabalho e conversava com outros dois amigos, Flávio de Souza, 34, e Pierre Oliveira, 25, quando avistou uma baleia Jubarte nas águas da Praia do Futuro, em Fortaleza, por volta das 16h15min desta terça-feira, 30. “A gente começou a gritar, parecia gol do Brasil”, brinca.

“Foi bem perto da costa. Foi tipo, uns 30 metros. Ela deu o esguicho, e a gente ficou sem saber o que era, porque ficou um bom tempo sem subir de novo. Aí lá mais para o meio do mar, uns 50 metros, ela esguichou e percebi que era uma baleia”, diz o instrutor.