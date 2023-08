O POVO ganha categoria de Fotojornalismo do Prêmio Sebrae de Jornalismo

A entrega do prêmio foi feita nesta quarta-feira, 30; dois fotojornalistas do O POVO foram premiados pelo Sebrae-CE Crédito: Joao Filho Tavares / O POVO

A etapa estadual da 10ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2023 concedeu ao O POVO o 1º lugar em Fotojornalismo com a reportagem "Vocação motiva investimento no próprio negócio", de autoria de Armando de Oliveira Lima, repórter de Economia, com edição de texto de Irna Cavalcante e design de Jéssica Bezerra. A reportagem fala de como o emprego e a renda gerados por Micro Empreendedores Individuais (MEIs) e microempreendedores reforçam os indicadores econômicos de Fortaleza. Aurélio Alves fez o registro de Zuleide Gurgel Ferreira, de 50 anos, que é vendedora ambulante no bairro Castelão, na Capital. Juntamente com o marido, ela vende água, refrigerante e água de coco aos frequentadores da areninha do bairro.