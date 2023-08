Dia da Visibilidade Lésbica é celebrado em Fortaleza com shows e atendimentos de saúde gratuitos

“Percebemos que a visibilidade lésbica é muito fechada, o pessoal não se expõe tanto. Então, pensamos em dar as mãos e criar um grupo, e nos unimos para debater como seria esse evento durante quase três meses. E hoje, estamos aqui, nos reunindo novamente, com várias apresentações para que a gente dê a cara e dê a vez, pois sofremos violência todos os dias e só queremos mostrar que somos iguais a todo mundo”, afirma.

A idealizadora do evento e integrante do Parada na Delas, Nádia Lima, explica que esta é a segunda edição realizada na Praça. Ao O POVO , ela conta que o encontro foi planejado ao longo de vários meses, levando em consideração a importância de levar serviços de saúde já que muitas pessoas não têm facilidade em acessá-los ou, ainda, têm medo ou se sentem constrangidas em fazer exames preventivos.

Reunidas na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, pessoas da comunidade LGBTQ+ celebraram o Dia da Visibilidade Lésbica , nesta terça-feira, 29. O evento, idealizado pelo Coletivo Parada na Delas, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e com o Governo do Estado, tem na programação shows culturais, feira livre e atendimentos de saúde, com testagem para HIV e sífilis, vacinação e conscientização sobre a saúde sexual e bucal.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-08-2023: Dia da visibilidade lésbica Gentilândia. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-08-2023: Dia da visibilidade lésbica Gentilândia. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-08-2023: Dia da visibilidade lésbica Gentilândia. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Outra idealizadora do evento e membro do coletivo, Karlinha Alves, salienta ser fundamental para a luta do movimento de visibilidade lésbico a participação do poder público municipal e estadual na ocasião. “É muito importante para nós essa presença da Prefeitura e do Governo nesses eventos que lançam um olhar para nossa comunidade. Esperamos que isso aconteça com cada vez mais frequência e que possamos entender que toda forma de amor é válida e preciosa”, destaca Karlinha.

Aos 18 anos, a psicóloga Nayara Barbosa se entendeu como uma mulher lésbica. Presente no evento na Praça da Gentilândia, ela diz que o processo até perceber que sentia atração por pessoas do mesmo sexo foi longo e turbulento, mas profundamente libertador. “A violência e o preconceito são incessantes, mas poder entender quem eu sou e me aceitar assim, me fez livre”, relata.

No Dia da Visibilidade Lésbica, Nayara diz se manter com esperança de que, com respeito e reconhecimento de suas existências, cada vez mais pessoas da comunidade LGBTQ+ se sintam seguras para ser quem são e celebrar, com orgulho, suas próprias histórias.

“É uma data que relembra o quanto é importante a gente reconhecer essa luta, esse momento, os nossos direitos. É um espaço de voz que nós temos e o que esperamos é que mais mulheres possam se apropriar dele. Infelizmente, devido ao medo de sofrer preconceito e repressão social, muitas são silenciadas e invisibilizadas. Então, torço para que possamos vir cada vez mais para as praças celebrar nossas existências e ocupar espaços com as nossas vozes”, comenta Nayara.

Atendimentos de saúde sexual marcam presença no evento

Na área interna do ônibus colorido estacionado no local, testes para detecção de HIV e sífilis, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), foram realizados pela equipe de saúde da Prefeitura de Fortaleza. O coordenador da área técnica de ISTs, Aids e Hepatites Virais, Marcos Paiva, enfatiza que o diagnóstico precoce é fundamental para garantir a qualidade de vida da pessoa soropositiva.