Padre celebra Missa das Crianças com fantoches, palhaços e trenzinho em Fortaleza

Quando o padre Severino Guedes chega para celebrar a missa, no entanto, ele sabe que o tratamento é diferente do que está acostumado a exercer na Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

No decorrer da celebração, os fantoches e o padre interagem com situações do dia a dia explicando a palavra de Deus. Em seguida, o padre Guedes convoca as crianças para o altar para representar discípulos de Cristo. Há, também, a entrega do "biscoitinho", que ressignifica a hóstia.

Para isso, o padre faz um "trenzinho" com as crianças, que percorrem todo o interior da igreja. E, na hora do trem iniciar a jornada, a meninada corre em direção ao altar, pronta para se enfileirar. Na frente, vai o padre, que canta a música do "trenzinho" com a banda que está presente.

Maria, de 9 anos, participava pela primeira vez, mas logo se entrosou e fez questão de participar das atividades. A mãe dela foi chamada por outra mãe, que comentou sobre os momentos da missa voltada para crianças. "Ela acordou foi cedo para vir", comentou.

No altar, cantigas, assim como outras brincadeiras e descontrações não são deixadas de lado. Ao fim da manhã, crianças e adultos saem felizes e entoando os cantos. "Se os passarinhos voam eu também quero voar. É o biquinho para o chão e as asinhas para o ar", cantam os fiéis.