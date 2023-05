Entenda a importância do descarte correto de resíduos

A crise do lixo é um desafio de escala global que exige a conscientização e responsabilização de todos os participantes envolvidos na cadeia de produção, utilização e descarte, a fim de enfrentar o verdadeiro custo e impacto dos resíduos. “As grandes empresas devem ser as maiores responsáveis pelo descarte correto dos materiais. Há um grande marketing por trás da produção de plástico e sua reciclagem”, comenta o biólogo e mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental, Paulo Jubilut.

No entanto, a reciclagem de plástico é uma prática muito dispendiosa. De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas 10% de todo o plástico produzido no mundo é reciclado.

Cenário do lixo no Brasil

O Brasil, por exemplo, tem um papel significativo: em 2022, o lixo produzido em solo nacional foi equivalente a 85 milhões de carros populares. O estudo publicado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) mapeou que cada pessoa produziu mais de 380 quilos de resíduos por ano.

