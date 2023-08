Mostra exibe curtas com protagonismo negro, indígena e quilombola no Dragão do Mar

Evento ocorre nesta sexta-feira, 18, a partir das 14 horas, e celebra o "Agosto da Juventude", mês de visibilidade para as demandas dos jovens. As inscrições para participar são gratuitas

O encontro é uma realização das secretarias estaduais da Juventude (Sejuv), dos Povos Indígenas (Sepin) e da Igualdade Racial (Seir), com apoio da Secretaria da Cultura (Secult) e Instituto Dragão do Mar (IDM).

O cinema do Dragão do Mar, em Fortaleza, recebe nesta sexta-feira, 18, a partir das 14 horas, a mostra audiovisual “Seminário de Protagonismo das Juventudes do Ceará”. Serão exibidos 12 minidocumentários produzidos por jovens indígenas, negros, quilombolas, de terreiro e de periferias para falar de representatividade jovem, combate ao racismo e pertencimento étnico-racial.

Na programação, haverá a participação dos jovens que produziram os filmes no cine debate “Protagonismo juvenil e narrativas antirracistas através do audiovisual”. O evento também contará com a participação do DJ Rafael Anacé, da Taba dos Anacés.

Representatividade jovem e projeto antirracista

Os documentários produzidos trazem temáticas voltadas para a diversidade jovem; as vivências, culturas e o cotidiano. As produções trazem as diversas histórias que retratam dilemas do dia a dia, mas que também resgatam a ancestralidade, com representatividade indígena, quilombola, periférica, narrativas sobre sonhos e lutas que representam as vidas de milhares de jovens do Ceará e do Brasil.

A mostra de minidocumentários é resultado do projeto “Ações para Superação do Racismo Institucional e Fortalecimento das Juventudes”. A atividade foi realizada pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas da Promoção da Igualdade Racial (Ceppir), órgão que era vinculado à Secretaria de Proteção Social, políticas que hoje fazem parte da Seir. No ano passado, mais de 200 jovens participaram da formação.

Confira os documentários que serão exibidos

Guerra das caixas (Aquiraz/ zona rural);

Apenas se percebendo (Bom Jardim/Fortaleza);

Favela é lugar de paz (Cidade Jardim/ Fortaleza);

O lutador (Conj Palmeiras/Fortaleza);

Meu querido Quilombo (Quilombo Negro Cazuza/ Horizonte);

Comparações do Enem (Fortaleza/ Jangurussu);

Diga não ao racismo (Quilombo de Itapebussu/ Maranguape);

A crença de nós (Projeto vida: nas teias da cultura/ Sobral);

Nossos passos vem de longe (Uece);

Sonhos possíveis (União doa jovens do Vicente Pizón/ Fortaleza);

Rotas (Taba dos Anacés/ Caucaia) e

Praticas culturais do povo Pitaguary (Povo Pitaguary/ Maracanaú).

Serviço

Seminário: Protagonismo das Juventudes do Ceará

Quando: 18/8/2023 (sexta-feira)

Onde: Centro Dragão do Mar (Sala 2)

Endereço: Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema, Fortaleza

Horário: a partir das 14 horas

Inscrições gratuitas: formulário online