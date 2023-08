População indígena cresce no Brasil, revela último censo

A população indígena aumentou 89% no Brasil entre 2010 e 2022, a quase 1,7 milhão de pessoas, um crescimento muito mais acelerado do que o da população total, segundo resultados do censo publicados nesta segunda-feira (7).

Os indígenas representam 0,83% dos 203 milhões de habitantes do país, frente a 0,47% registrado no censo anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Geografia e Estatística, IBGE.

No entanto, o IBGE disse que a comparação dos números de 2010 e 2022 é "limitada", porque no estudo recente, mais reservas indígenas receberam recenseadores, que utilizaram uma nova metodologia, perguntando às pessoas de todas as comunidades nativas se se identificavam como indígenas.

A população total do país cresceu 6,5% entre 2010 e 2022, a 203,1 milhões.

As mais de 700 reservas indígenas do país abrigam 689.000 pessoas, disse o IBGE.

A maior, a reserva Yanomami na floresta amazônica, tem 27.000 habitantes.