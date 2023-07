Bazar solidário quer arrecadar fundos para construção de hospital

Um bazar solidário será realizado pela Associação Beija Flor (ABF) nos dias 14, 15 e 16 de julho com o objetivo de angariar fundos para a construção do Hospital da ABF. O evento vai ser realizado no shopping RioMar Fortaleza, das 10 às 22 horas, no piso E2.

O hospital, que começou a ser erguido em dezembro de 2020, vai ter um Centro de Reabilitação Craniofacial especializado em fissura de labiopalatina — a expectativa inicial é que 40 cirurgias do tipo sejam realizadas após a sua inauguração. Atualmente, as obras estão 70% concluídas.

Os interessados em comparecer ao bazar terão à disposição um extenso catálogo de itens e acessórios, como roupas infantis e brinquedos. Como forma de pagamento, será aceito cartões de crédito e transferências por meio do Pix.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comunicado, a diretora da ABF, Elyne Lacerda, celebra a realização do bazar como um importante passo rumo à conclusão das obras. “A venda de cada um dos produtos disponíveis é mais um passo que damos em direção à construção do hospital especializado no tratamento de fissuras labiopalatina. Estamos muito felizes e otimistas, pois esta é mais uma ação que ajudará a transformar vidas e construir um futuro melhor para pessoas com essa condição”, apontou.

Serviço

Bazar solidário

Data: 14, 15 e 16 de julho (das 10h às 22h)

Local: Shopping RioMar Fortaleza, piso E2, com acesso direto pela escada rolante de frente ao Hard Rock Café