Fortaleza tem campeonato de futebol para a população em situação de rua

Torneio de Futebol da Poprua de Fortaleza foi realizado nesta quarta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA

A demanda pelo torneio de futebol, de acordo com o secretário, foi feita pelo Movimento População de Rua, que também participou da organização do evento. Marcelo Medeiros, membro da célula cearense do grupo, acredita que o campeonato é uma forma de reintegrar a população à sociedade. “Amanhã eu faço 49 anos. Então, isso daqui está servindo como um presente, como um lazer”, diz José Rogério, 48. Ele está nas ruas há sete anos. “[O futebol] ajuda bastante, porque tira o estresse. A gente está em uma situação em que nem todo mundo tem lazer. Ainda que tenha uma praça pública como essa, com academia ao ar-livre e com quadra, nem todo mundo tem essa oportunidade.” André Alves, 38, está em situação de rua desde os 12 anos. Ele estava no torneio, mas não foi para jogar, apenas para assistir. “Pelo meu tempo de vida, acho que está sendo o primeiro evento [para] pessoas em situação de rua que estou participando. Já tinha ouvido falar, mas que estou frequentando é hoje [a primeira vez]”, relata. “É sempre bom essa motivação. Ainda bem que tem essas pessoas que se dedicam às pessoas em situação de rua. Hoje é muito difícil. Às vezes, as pessoas vêem a gente e ficam é com medo”, adiciona. Apesar de gostar da ação, ele acha que outras deveriam ser realizadas. Uma delas é em relação ao aluguel social. André afirma que há gente inscrita no projeto há mais de cinco anos e, até hoje, continua em situação de rua esperando por uma vaga. “Acho que deveria ter mais serviços sociais. Um acompanhamento mais de perto e que não ficasse apenas na promessa.” Andrea Borboleta, 29, está em situação de rua há cerca de dois meses e, assim como André, não foi para jogar. “Eu acho muito importante [o evento], porque beneficia quem mais precisa: os moradores de rua. É um apoio para a gente se alimentar, beber uma água gelada e curtir o evento em si.” “A gente precisa muito [de ações assistencialistas]. A gente está em situação rua não porque a gente quer. Muita gente está aqui por motivos de revelia, situações de bairro, preconceito da família etc. Então, a gente precisa desse apoio para começar a buscar um objetivo novamente”, continua.