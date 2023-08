Dois acidentes são registrados no mesmo trecho da BR-116, em Fortaleza

As duas colisões envolveram um carro e uma moto. Os motociclistas ficaram feridos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro acidente aconteceu às 7h30min, quando um carro e uma moto se envolveram em uma colisão lateral .

Dois acidentes de trânsito foram registrados na manhã desta quarta-feira, 16, em um mesmo trecho da rodovia BR-116 , no km 8, em Fortaleza.

O condutor do carro não teve lesões, porém o motociclista de 33 anos ficou ferido. Agentes da PRF estiveram no local para dar assistência e garantir a segurança no trecho afetado.



O segundo acidente aconteceu minutos depois, às 8 horas, quando uma motocicleta colidiu na traseira de um carro.

Os ocupantes do carro, um homem e uma mulher, não tiveram ferimentos, porém o condutor da motocicleta, de 28 anos, sofreu lesões graves.

O condutor recebeu os primeiros socorros no local do acidente e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Instituto Doutor José Frota (IJF).



Ainda nesta quarta-feura, 16, uma outra colisão também foi registrada na BR-116, porém no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Dois caminhões colidiram no km 18 e um dos veículos saiu da pista. O condutor do veículo que saiu dos limites da rodovia teve lesões graves e também foi encaminhado ao IJF.