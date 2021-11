Polícia Civil investiga desaparecimento de MC na Praia de Iracema

De acordo com relato de familiares, o jovem teria sido capturado por facção criminosa, pois era morador do bairro Granja Portugal e visitou a Praia de Iracema, que seria território de outra facção

A Polícia Civil do Ceará, por meio da 12º Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o desaparecimento de Francisco Ítalo de Queiroz, de 20 anos, o MC Black. Ele é morador do bairro Granja Portugal e visitou a Praia de Iracema no domingo, 21, quando foi visto pela última vez.

Conforme O POVO apurou com familiares do MC, ele teria sido capturado por faccionados que o colocaram no porta-malas de um carro. A família afirma ainda que ele não teria envolvimento com o crime. Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi feito em razão do desaparecimento.

MC Black divulgava sua música nas redes sociais. A motocicleta dele foi encontrada e, de acordo com apurações do O POVO, conhecidos dele ponderam que Ítalo pode ter sido morto por frequentar a Praia de Iracema e ser morador de um território dominado por uma facção rival, no bairro Granja Portugal.

Nesta quarta-feira, 24, um corpo foi encontrado nas proximidades da Leste Oeste, no entanto, não havia confirmação se esse achado teria relação com o caso do Ítalo.

Denúncias

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem.

O contato também pode ser realizado pelas redes sociais, por meio do perfil oficial @desaparecidosdhppce no Facebook e Instagram. Não é necessário se identificar. O sigilo da fonte é garantido.

