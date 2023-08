Caminhada com Maria pode ter recorde de público no retorno presencial

Foto de apoio ilustrativo. Caminhada com Maria voltará a ser realizada em Fortaleza em 2023 Crédito: Reprodução/Arquidiocese de Fortaleza

Após três anos de comemorações remotas, a Caminhada com Maria voltará a ser realizada presencialmente na Capital, na próxima terça-feira, 15 de agosto. O evento que reunia fiéis anualmente para a coroação de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade, deverá receber o maior público desde sua primeira edição, no ano de 2003. A estimativa é de mais de dois milhões de pessoas, informou a organização do evento em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 8, na Faculdade Católica de Fortaleza. O evento terá equipes das Polícias Civil e Militar do Estado, além de agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A procissão ocorre das 14 às 18 horas, com o tema “Caminhamos juntos com Maria no amor de Jesus”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao todo, serão 150 policiais Militares e 33 policiais civis dispostos pelos 12 km de percurso entre o Santuário Nossa Senhora da Assunção e a Catedral Metropolitana de Fortaleza, onde se encerra o festejo. O efetivo terá agentes a pé e motorizados, além do apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Leia Mais Comerciante de 62 anos é morto dentro do próprio estabelecimento em Fortaleza

Apesar do reforço no policiamento, ainda é necessário que a população tome as devidas precauções para evitar possíveis ocorrências no trajeto e nos arredores, segundo o coordenador de planejamento operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), delegado Harley Filho. “É de suma importância que nós tenhamos esse tipo de preocupação. Se puder não ir com veículo próprio, considerando que teremos diversas vias bloqueadas. Tenham cuidado, tragam sua água e, se possível, não tragam pertences de valor”, recomenda. Além do policiamento ostensivo, a organização do evento confirmou a presença de 180 socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), seis ambulâncias particulares, uma UTI móvel e um ambulatório.

Caminhada com Maria: evento presencial depois de três anos Além dos 20 anos de evento, a celebração em 2023 marca o retorno presencial da coroação da padroeira de Fortaleza, o que não acontecia desde 2019. Para o arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio, é "uma retomada de fé histórica que cada um faz no sentido de realmente nos sentirmos um único povo". O programa “Conectados com a Caminhada”, que reuniu artistas e influenciadores católicos durante os festejos na pandemia, está mantido para este ano com transmissão no canal da arquidiocese no Youtube. Uma novidade deste ano é a campanha “Eu ajudo a fazer a caminhada com Maria”, que busca angariar fundos para o evento. Por escolha da própria organização, a caminhda não tem cotas de patrocínio ou ajuda financeira de órgãos públicos. As informações sobre como doar estão disponíveis no site do evento.