Caminhada com Maria volta a acontecer presencialmente nesta terça-feira, 15

“A caminhada com Maria será transmitida ao vivo pelas Rádio Dom Bosco FM Dom Bosco pela rádio Shalom am 690 e FM Shalom também teremos a transmissão da missa lá no santuário ao meio-dia pela TV Ceará que fará transmissão da missa após a transmissão da missa pela TV Ceará, vamos ter também na transmissão para o rio pelo YouTube da Arquidiocese de Fortaleza”, disse.

A expectativa para o retorno presencial da programação é de aproximadamente um milhão de pessoas em todo o percurso. De acordo com Afonso Ibiapina, um dos organizadores do evento, disse que a programação será como nos anos anteriores e que há em torno de 10 mil pessoas trabalhando para prestar todo o suporte para que a caminhada aconteça.

Após três anos de programação remota em virtude da pandemia, a programação da Caminhada com Maria , que está em sua 21ª edição, volta a ser presencial, nesta terça-feira, 15. Os fiéis retornam para a tradicional manifestação de amor e gratidão àquela que recebe o título de porta do céu.

A caminhada sairá do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, por volta das 13h15min e seguirá o percurso por algumas avenidas da Capital até chegar à Catedral Metropolitana, onde acontece o encerramento com a coroação e apresentação musical.

Caminhada com Maria: veja qual será o percurso

- Av. Dom Aloísio Lorscheider – Santuário N. Sra. da Assunção

- Av. Benu Marcondes

- Av. Mozart Pinheiro Lucena

- Av. Desembargador Hermes Paraíba

- Av. Coronel Carvalho

- Av. Radialista José Lima Verde

- Rua Estevão de Campos

- Rua Peri

- Av. Leste-Oeste

- Av. Alberto Nepomuceno – Catedral Metropolitana de Fortaleza

Caminhada com Maria: veja como será o esquema de segurança



A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um efetivo de cerca de 150 policiais militares estará distribuído em pontos estratégicos para reforçar o policiamento ostensivo no percurso.

A Polícia Civil contará com 30 policiais no 34º Distrito Policial e no 10º Distrito Policial, de acordo com a região que atendem em sua área de atuação. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará disponibilizará uma ambulância para auxiliar nos atendimentos pré-hospitalares caso necessário. A coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS também estará no evento.

Os fiéis estão animados para o retorno da tradição da caminhada, que tem como tema “Caminhando juntos com Maria no amor de Jesus”. Anderson Luiz Oliveira, de 34 anos, conhecido como Júnior da Barra, participa da caminhada desde 2013, e que seu gosto pela caminhada iniciou com um sonho.

“Nesse sonho eu estava em local aberto e tinha uma multidão de pessoas. Nesse local apareceu uma mulher com um vestido longo e um véu, e pegava no meu braço e me levava para cima de uma duna e pedia para eu ajudar ela a organizar aquele pessoal que estava no local”, relata. O homem diz que, por trabalhar no feriado, acompanhará o percurso via Internet.