Criança cai de cavalo e é levada para Sobral por helicóptero; veja vídeo do socorro

Uma criança, vítima de uma queda de cavalo em Novo Oriente, a 402,6 km de Fortaleza, foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar na cidade de Sobral em um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na manhã dessa quinta-feira, 10.

Uma equipe da Ciopaer saiu da base localizada em Crateús até o local do acidente. Após os primeiros cuidados, a vítima com traumatismo cranioencefálico grave foi encaminhada ao hospital regional em Sobral, na região Norte do Ceará.

Seguindo protocolos de segurança, a criança foi levada para a unidade onde recebeu o atendimento especializado.

Procurado pelo O POVO, o Hospital Regional Norte (HRN) apontou em nota que a criança está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica em estado grave e com quadro de saúde instável, ressaltando ainda que a vítima está recebendo atendimento multiprofissional.