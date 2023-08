Dia do Estudante: 5 filmes que falam sobre a importância da educação

Gênio Indomável (Imagem: Reprodução digital | Miramax Films)

Gênio Indomável

Em “Gênio Indomável”, acompanhamos a história de Will Hunting, um jovem autodidata que trabalha como zelador em uma universidade. Sua genialidade se torna evidente quando ele resolve um problema matemático complexo deixado em um quadro-negro pelo professor Gerald Lambeau. No entanto, Will é atormentado por seu passado tumultuado e acaba sendo preso. Por determinação da justiça, ele precisa fazer terapia e ter aulas de matemática com Lambeau, mas nada funciona, pois ele debocha de todos os analistas.

A reviravolta ocorre quando Will tem uma conexão genuína com o terapeuta Sean Maguire, um veterano e experiente conselheiro. Por meio de diálogos sinceros e debates emocionais, Sean consegue penetrar na mente de Will, criando uma abertura para a transformação. À medida que ele explora seu potencial intelectual e se envolve em um relacionamento amoroso, Will descobre um novo significado para a vida além de suas experiências passadas.