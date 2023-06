Idoso com demência reconhece a filha de noiva antes do casamento

Uma cena emocionante entre uma noiva e seu pai com demência emocionou usuários do Tiktok nas últimas semanas. A mulher, identificada como Julia, visitou o pai momentos antes de ir ao seu casamento e é surpreendida pela lembrança e elogio do idoso.

No registro, o homem está distraído, pintando em uma tela, quando a filha se aproxima para conversar. Após alguns instantes, o pai a reconhece e pergunta se é a sua filha. Em seguida ele beija seu rosto, abraça e a elogia.

“Você está tão linda! É seu casamento?” pergunta o homem após reconhecer a filha. Emocionada, a noiva sorri e confirma, convidando o pai para a cerimônia.

O momento de amor entre a família foi compartilhado pela página no Tiktok @weddingfiesta e já ultrapassa 43 milhões de visualizações. Pelo vídeo, é possível ouvir a empolgação dos familiares que acompanhavam a ocasião.

Confira o vídeo:

Nos comentários, usuários da rede também compartilharam relatos sobre seus familiares com demência. “Meu pai tinha demência e faleceu há três anos. Isso bateu tão forte”, comentou uma seguidora da página.

"Eu sei que é tão difícil lidar com a família com demência, mas este vídeo é incrível e muito especial!" afirmou outra internauta.

O que é demência?

Demência é o declínio geral das habilidades mentais, como memória, linguagem e raciocínio. Apesar de ser mais frequente em idosos, demência não é uma consequência normal do envelhecimento.

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas vivem com alguma forma de demência.

