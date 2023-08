Morre Carlos Malheiros, empresário dono da Casa Plaza, em Fortaleza

A perda do empresário foi lamentada por familiares, funcionários e clientes

Morreu neste sábado, 5, em Fortaleza, o empresário Carlos Malheiros, proprietário da Casa Plaza. O estabelecimento existe há 35 anos e, hoje, é uma das panificadoras mais tradicionais da cidade, localizada na avenida Santos Dumont, no bairro Cocó. A perda do empresário foi lamentada por familiares, funcionários e clientes.

“Seu Carlos foi sopro de entusiasmo e alegria na existência de quem teve a oportunidade de conhecê-lo. E hoje, comprovamos que a vida nada mais é que um incrível instante entre um abrir e fechar de olhos”, diz trecho de nota publicada no Instagram da Casa Plaza. “Para sempre o teremos em nossa memória e em nosso coração com muita gratidão”.

Nos comentários da nota de pesar, clientes lamentaram o falecimento de Carlos Malheiros. “Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares. Mesmo com a partida física, o sorriso e a cortesia do Sr. Carlos permanecerão como marca registrada e indelével da Casa Plaza”, escreveu um usuário.

“Meus sentimentos! Uma padaria que sempre está presente em minha vida. Uma referência de qualidade e respeito ao cliente. Sr Carlos, uma pessoa simpática e cordial com todos. Que Deus conforte a família enlutada”, escreveu outra pessoa na postagem.

A perda do empresário também foi lamentada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará (Sindpance).