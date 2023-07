ICC deve abrir 1.200 vagas para tratamento de pacientes com câncer no Ceará

Em resposta à crise na oferta do tratamento para casos de câncer no Estado, o Ministério Público do Ceará (MPCE) realizou nesta quarta-feira, 26, uma audiência pública para discutir medidas emergenciais. Na ocasião, a Secretária Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Joana Gurgel, anunciou a abertura de 1.200 vagas para o tratamento de pacientes oncológicos.

Na última terça-feira, 18, o governador Elmano de Freitas anunciou o investimento de cerca de R$ 22 milhões para o tratamento de pacientes com câncer. Segundo o Governo do Estado, desse total serão repassados R$ 10 milhões para o Instituto do Câncer do Ceará (ICC).

Quanto ao Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), uma das principais unidades de saúde em tratamento oncológico do Ceará, não foi informado uma ação emergencial para a reabertura do serviço a novos pacientes. Desde o último dia 11 de julho, as consultas iniciais para pacientes da Capital e de cidades do Interior na unidade de saúde estão suspensas.

Durante a audiência pública, a Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS) ainda respondeu a demanda do MPCE quanto aos dados quantitativos das filas de pacientes para atendimentos ambulatorial e eletivo. Segundo a pasta, atualmente, há uma fila de espera de 159 pessoas para consultas de triagem iniciais. Destas, seis foram configuradas como casos de prioridade emergencial, sete alta prioridade e 146 com baixa prioridade.

Já para cirurgias eletivas, há um total de 455 aguardando na fila de espera, sendo: ICC (131); São Camilo (44); Fernandes Távora (214) Hospital Universitário Walter Cantídio (43) e Santa Casa de Fortaleza 23. O número referente às cirurgias emergenciais em unidades hospitalares de Fortaleza não foi divulgado pela pasta.

Expansão da rede oncológica no Ceará

Segundo a Sesa, ainda serão investidos recursos destinados ao Hospital Regional Vale

do Jaguaribe (HRVJ), uma das principais unidades aptas a ofertar o tratamento de câncer no interior do Ceará.

Conforme relatório apresentado, será repassado aproximadamente R$ 82 milhões, até a segunda quinzena de setembro de 2023. Entre as ações decorrentes do investimento está o maior direcionamento dos procedimentos cirúrgicos em pacientes oncológicos para o HRVJ.

Ainda conforme a Sesa, será aplicado o serviço de Medicina à Distância, com a plataforma disponível de segunda à sexta para todo o Estado do Ceará; as Farmácias Satélites, estabelecimentos que fornecem medicamentos e serviços voltados para o tratamento de pacientes com câncer e consultórios itinerantes.