Prefeito é preso no Aeroporto de Fortaleza por porte ilegal de arma de fogo

Um prefeito de município de Goiás foi preso, na noite dessa terça-feira, 1º, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, após a Polícia Federal (PF) apreender uma pistola com o suspeito. O homem tem 36 anos, mas a identidade dele não foi divulgada bem como a cidade na qual ele é prefeito.



De acordo com a PF, o flagrante aconteceu no momento em que o homem tentava embarcar em um voo particular com destino a Goiás. Ele estava com a arma calibre 9 mm com 15 munições, sem ter porte legalmente concedido para o transporte.

O homem afirmou aos agentes que, anteriormente, obteve porte para uma arma calibre .380 e que achava que a autorização era válida para o transporte de qualquer outra arma.



O prefeito foi indiciado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que prevê pena de reclusão de até seis anos. O homem está à disposição da Justiça, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime.