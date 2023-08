Instituição católica oferece serviços gratuitos para pessoas em vulnerabilidade social

Voluntários da instituição católica Cruz da Vida vão realizar, no sábado, 5, em Fortaleza, atendimentos de saúde gratuitamente para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social e econômica. As atividades serão promovidas no Santuário Nossa Senhora de Fátima (avenida Treze de Maio, 200 – Fátima), das 8 às 15 horas.

Leia Mais Audiência de conciliação termina sem acordo e motoristas de vans seguem em greve

Trânsito em Fortaleza tem aumento médio de 15% de veículos com volta às aulas

O cardápio de atendimentos conta com atendimentos nas áreas de dermatologia, pneumologia, clínica geral, gastroenterologia, reumatologia, neurologia, cardiologia, pediatria e fisioterapia — um cirurgião de cabeça e pescoço vai realizar avaliações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As ações da instituição abarcam Fortaleza e o interior cearense — em 2022, os serviços também foram oferecidos em Vitória, no Espírito Santo. Desde 2017, ano em que os trabalhos foram germinados, cerca de 6 mil pessoas receberam atendimento — as conquistas também contam com 669 exames realizados, 834 medicamentos e 224 cirurgias realizadas.

Serviço

Local dos atendimentos: Santuário Nossa Senhora de Fátima – Av. Treze de Maio, 200 - Fátima, Fortaleza



Dia e hora: sábado, 5, das 8 às 15 horas