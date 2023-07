Três homens viram réus por matar travesti a facadas e pauladas em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Três homens viram réus acusados de matar a travesti Mirela Ferreira da Silva, de 27 anos, crime ocorrido em 18 de fevereiro deste ano no bairro Floresta. A vítima foi esfaqueada e espancada a golpes de barrotes de madeira e barras de ferro. A denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) foi aceita pela 2ª Vara do Júri na última segunda-feira, 24.



Conforme a investigação da 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Mirela estava em uma festa de carnaval, quando, por volta das 15 horas, teve início uma discussão em que ela foi agredida. Os agressores acusavam-na de um suposto abuso sexual contra uma criança de seis anos.

Mirela foi para casa e um dos denunciados, Bruno Mateus da Silva Sousa, de 24 anos, foi até lá e a ameaçou de morte. Por estar alcoolizada e ter sido ameaçada, Mirela foi trancada em casa por um familiar.



Mesmo assim, por volta das 17 horas, o trio invadiu a residência, arrombando a porta da casa, e passou a desferir as agressões. “A vítima foi encontrada em sua residência por seu genitor, bastante lesionada sendo socorrida ao IJF-Centro, não resistindo a gravidade das lesões, veio à óbito”, descreveu o MPCE.



Além de Bruno Mateus, foram denunciados pelo crime Carlos Klayver Ferreira Santos, conhecido como Kelvin; e Eugênio da Silva Santos, conhecido como EG. Este último ainda é apontado pelo MPCE como chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Conjunto Habitacional Vila do Mar I. Até o momento, nenhum dos acusados foi preso.