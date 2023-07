Homem é assassinado a tiros no Bairro de Fátima, em Fortaleza

Um homem ainda não identificado foi morto com disparos de arma de fogo na noite da última sexta-feira, 28, no Bairro de Fátima, em Fortaleza.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), agentes da Polícia Militar e da Polícia Forense compareceram ao local. Ainda conforme a pasta, as investigações do homicídio ficarão sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará.



A SSPDS não divulgou mais informações sobre a ocorrência.



A população pode contribuir com as investigações, passando informações através do número 181, do Disque-denúncia da SSPDS.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

181 WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181