Trecho da Nunes Valente será liberado neste sábado, 29

O trecho fica próximo à estação Nunes Valente do Metrô de Fortaleza, no bairro Aldeota. A liberação não inclui a área da avenida Santos Dumont, que segue com canteiro em obras

O acesso à rua Nunes Valente será liberado para veículos e pedestres neste sábado, 29, a partir das 8 horas. O trecho fica próximo à estação Nunes Valente do Metrô de Fortaleza, no bairro Aldeota. As informações são da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra).



De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), a via passará a operar no sentido Sul/Norte (Sertão/Praia) no trecho entre a av. Santos Dumont e Rua Tenente Benévolo. Já a av. Santos Dumont e rua Torres Câmara, os condutores passam a trafegar no sentido Norte/Sul (Praia/Sertão).

Pontos liberados e que ficarão sem acesso a partir deste fim de semana na Capital Crédito: Divulgação/Seinfra

A liberação não inclui a área da avenida Santos Dumont, que segue com canteiro em obras.

No último fim de semana, a Seinfra promoveu um teste de carga sobre a estrutura de concreto da ponte permanente de 20 metros de comprimento por 12,5 de largura, com calçada de dois metros no cruzamento da rua Nunes Valente com Santos Dumont, conforme os parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR-9607:2009.