Suspeito de estuprar sobrinha de 13 anos é preso no bairro Sapiranga, em Fortaleza

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nesta sexta-feira, 28, após ser condenado a 12 anos de detenção pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra a sua sobrinha — que, na época do ocorrido, tinha 13 anos. A ação policial foi realizada no bairro Sapiranga, em Fortaleza.

Familiares da vítima haviam procurado os agentes da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) para exporem o acontecido. Segundo relatos, o suspeito teria se aproveitado de estreitos laços de convivência para realizar o delito e ameaçado a vítima de morte caso outras pessoas soubessem do ocorrido.

Após ser condenado e detido, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.

