Suspeitos de integrarem organização criminosa no Cariri são presos pela Polícia Civil

As ações de captura foram realizadas em Juazeiro do Norte e Missão Velha

Um mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em desfavor de dois suspeitos de integrarem uma organização criminosa com atuação na região do Cariri cearense. As capturas, realizadas dentro da Operação Coluna Sul, foram feitas em Juazeiro do Norte e em Missão Velha na última sexta-feira, 21.

A operação foi deflagrada desde março deste ano, com o objetivo de prender criminosos na região. Na ocasião, foram cumpridas 36 ordens judiciais — 20 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão.



À rádio O POVO CBN Cariri, o delegado civil Felipe Marinho, do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) de Juazeiro do Norte, afirmou que as ordens judiciais foram encaminhadas para os respectivos núcleos de custódias e se encontram à disposição na Vara de Delitos de Fortaleza. Ele também delineou sobre os movimentos realizados pela operação durante a entrevista.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tentamos atacar a operação financeira do grupo, com o intuito de atrapalhar ao máximo a sua continuidade. No entanto, alguns alvos fogem e continuam a atuar com outros indivíduos, o que acaba por gerar novas fases da operação”, apontou o delegado em entrevista.

Marinho ainda afirma que, na esteira da deflagração da ação policial, teria havido uma diminuição do fluxo de circulação de entorpecentes na região Sul do Ceará. Em sua ótica, este cenário também foi-se desenhando após aumento da fiscalização realizada pela PC-CE e Polícia Militar do Ceará (PMCE).

"O combate é, principalmente, ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas. São investigações que reduzem o número de homicídios. Vemos, anualmente, uma redução destes índices [de homicídio]. As pessoas que participam dessas atividades [de tráfico de drogas] percebem que, na região, há a intensificação da fiscalização", assegurou o membro da PC-CE.