Polícia Civil prende suspeito de ter matado palmeirense Gabriela Anelli

Gabriela morreu após ser atingida por uma garrafa de vidro durante confusão entre torcedores de Palmeiras e Flamengo, no último dia 8

A Polícia Civil de São Paulo informou hoje, 25 de julho, que identificou e prendeu um torcedor do Flamengo suspeito de ter matado Gabriela Anelli, palmeirense de 23 anos que foi atingida por uma garrafa de vidro após confusão entre torcidas ao redor do estádio Allianz Parque, no dia 8 de julho.

De acordo com o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, Jonathan Messias Santos da Silva foi identificado como o homem com barba que está em um vídeo registrado por câmera de segurança atirando uma garrafa.

O suspeito foi localizado no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro (RJ), após expedição de mandado de prisão pela Justiça. A polícia também afirma que ele será apresentado na unidade policial do Rio de Janeiro e, depois, será levado para a delegacia de São Paulo (SP).

Uma coletiva de imprensa será realizada às 11 horas de hoje para fornecer mais detalhes a respeito da identificação e prisão do suspeito. As informações são do portal G1.