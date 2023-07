Pastoral em Fortaleza acolhe caminhoneiros alojados em posto de gasolina

Serviço é prestado há 25 anos com missas, confissões e festejos do padroeiro dos motoristas

Um grupo de apoio espiritual tem ajudado viajantes de diversas regiões do Brasil que chegam a Fortaleza. Desde 1998, a Pastoral da Estrada, como é chamado o projeto, realiza missas, orações e confissões para os caminhoneiros hospedados no Posto São Cristóvão, localizado na BR-116, altura do bairro Pedras, em Fortaleza.

O contato com os motoristas é facilitado pelo posicionamento peculiar da pastoral, na entrada do estabelecimento. A convivência diária com os caminhoneiros, que chegam a passar semanas alojados na espera por uma carga, ajuda os membros do grupo a conhecerem melhor os problemas dos viajantes que por muitas vezes sentem saudades da família ou apreensão por estarem longe de casa.

Durante a estadia, os condutores são convidados a participarem de terços, confissões e até de uma missa realizada especialmente para eles. Nessa última, por exemplo, eles podem pedir orações não só para si, mas também para familiares doentes que não veem há muito tempo devido à vida na estrada.

“Semana retrasada a gente teve um caminhoneiro que veio muito aflito porque estava com muita saudade da família e principalmente da esposa que estava muito doente, e ele não podia ir vê-la porque não tinha carga. Então, ele pediu pra gente colocar o nome da esposa dele numa intenção [pedido de oração]. Essas intenções que a gente recolhe são lidas todas durante a missa”, conta o agente de pastoral, Airton Júnior.

Pastoral acolhe caminhoneiros: projeto completa 25 anos

O grupo foi iniciado em 1998, a partir da chegada de seu fundador, o padre alemão Alfredo Niedermaier, em Fortaleza. O missionário tinha o desejo de levar o evangelho aos caminhoneiros do Brasil e entrou em contato com a direção do posto São Cristóvão, que cedeu o espaço para a realização de missas e outros ritos religiosos.

As celebrações começaram ainda sem estrutura física, celebradas debaixo de um pé de tamarindo, sob sol e chuva. Por causa dos problemas da celebração a céu aberto, as missas passaram a ser realizadas dentro do restaurante do posto até a construção de uma capela. O altar e a cruz utilizados no templo, inclusive, foram feitos com o tronco da árvore que cobriu as primeiras celebrações no final dos anos 1990.

Com tanto tempo de serviço, a equipe já se tornou referência entre os caminhoneiros mais antigos. “Sempre que eles vêm à Fortaleza, eles já ficam esperando alguém da pastoral ir chamar para participar da missa. Eles já vêm na intenção de visitar nossa igreja”, afirma Airton Júnior.

Toda essa história será comemorada na festa de 25 anos do projeto, que tem data prevista para o primeiro fim de semana de agosto. Ainda neste dia, haverá o festejo do Dia de São Cristóvão, que comumente ocorre na semana do dia 25 de julho, data comemorativa do santo, mas neste ano, devido a imprevistos com a organização, teve que ser adiado.

O adiamento também afetou a benção dos veículos, momento já tradicional do evento, onde carros e condutores pedem por proteção para suas viagens. Além da bênção, uma procissão com a imagem do padroeiro está prevista para a data.