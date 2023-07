Fortaleza: piso de condomínio cede e deixa carros afundados em estacionamento

Na noite desta segunda-feira, 24, o piso do estacionamento de um condomínio localizado no Montese, em Fortaleza, cedeu e fez com que carros afundassem. A Defesa Civil de Fortaleza e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuam para evacuar o prédio, que está interditado. Não houve feridos.

De acordo com informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, a parte do estacionamento que desabou fica sobre uma fossa. Há uma preocupação dos profissionais quanto a segurança dos moradores, uma vez que área que cedeu fica a menos de dois metros das colunas do prédio.

Piso cedeu na noite desta segunda Crédito: Reprodução | CBMCE

Não houve feridos ou danos materiais, mas há carros que correm riscos de danificação. Bombeiros e agentes da Defesa Civil foram ao local e equipes analisaram a necessidade de isolar o condomínio, garantindo a segurança de todos que habitam nele.

De acordo com CBMCE, até às 22h34min os moradores ainda estavam sendo "sensibilizados" a saírem do local. O edifício foi interditado e agentes da Defesa Civil devem retornar ao local nesta terça-feira, 25, para fazer uma nova avaliação e verificar a real extensão dos danos.

"Todo o prédio está interditado. Amanhã vai outra equipe da defesa civil do município, com engenheiros pra avaliar novamente", pontua assessoria do Corpo de Bombeiros.

