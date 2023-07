Corpo com sinais de tortura é encontrado no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza

Um corpo com vários sinais de tortura foi encontrado no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza, na madrugada do sábado, 22.

A vítima é um homem de 38 anos com antecedentes criminais por roubo, posse de drogas, corrupção de menor, ameaça e falsa identidade. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme o órgão, as lesões foram provocadas por um objeto perfurocortante. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO apurou que o homem estava com um corte profundo e extenso no abdômen e com diversas partes do corpo lesionadas. Ele possuía sinais de tortura e de extrema violência.