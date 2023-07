Missa de 7º dia de enfermeiro vítima de latrocínio acontece nesta quinta-feira, 27

A missa de sétimo dia de Francisco Joserice Cardoso acontece na quinta-feira, 27, na Igreja Bom Jesus dos Aflitos, na avenida Carlos Amora, no bairro Parangaba. O enfermeiro foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, no bairro José de Alencar, em Fortaleza. O crime aconteceu no dia 20 de julho.

Francisco Joserice aguardava a esposa sair do trabalho, do lado de fora de um condomínio, quando foi surpreendido por assaltantes. Ele mexeu na pochete, o que a família acredita ter assustado os assaltantes, que atiraram. Ele não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nos vídeos do circuito de segurança, os criminosos aparecem desembarcando de um veículo e em seguida atacando Joserice, que cai ferido pelos tiros.

A família deve realizar um ato pedindo Justiça em relação ao caso.