Enfermeiro de 49 anos morre vítima de latrocínio ao buscar esposa no trabalho

O enfermeiro Francisco Joserice Cardoso, de 49 anos, foi morto enquanto esperava a esposa sair do trabalho. A Polícia informou que está investigando o caso para identificar a autoria, mas a família, que teve acesso a imagens da ação, afirma que tratou-se de um latrocínio. O caso foi registrado nessa quinta-feira, 20, no bairro José de Alencar, em Fortaleza.



A vítima e a esposa eram enfermeiros. A mulher estava trabalhando com atendimento domiciliar e Francisco foi buscá-la em um condomínio. Enquanto aguardava, ele foi surpreendido por homens em um carro, que teriam anunciado o assalto. O POVO conversou com dois familiares da vítima e eles afirmaram que, de acordo com as imagens, Francisco não reagiu ao assalto. Porém, ele aperece mexendo na bermuda, o que, de acordo com os parentes, pode ter sido interpretado pelos criminosos como uma reação. O homem foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Francisco deixa esposa e três filhos. Ele atuou como enfermeiro na época da pandemia e a família relata que o profissional da saúde era querido. A familiar que conversou com O POVO relata que a família está devastada e pede Justiça em relação ao caso para que sejam presos os autores do crime.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte. "A 7ª Delegacia do DHPP da PCCE está investigando o caso com a finalidade de identificar a autoria do crime, bem como elucidar o caso", informa.

