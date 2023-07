MPCE leva serviços do Projeto Ouvidoria na Praça para a Parangaba nesta quarta-feira, 26

A Praça da Parangaba recebe nesta quarta-feira, 26, uma série de serviços à comunidade promovidos pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A ação, que faz parte do Projeto Ouvidoria na Praça, levará informações sobre as atribuições do MP estadual e de sua Ouvidoria à Praça do bairro (Praça Mano Albano, em frente à Paróquia Bom Jesus dos Aflitos). O atendimento ocorrerá das 8h às 14h.

Quem se dirigir ao local será recebido pela equipe do MPCE, que estará em uma van climatizada e irá distribuir material informativo com os contatos das unidades ministeriais especializadas e da Ouvidoria das Mulheres.

O projeto ainda oferece serviços de emissão de RG, CPF e carteira de trabalho profissional mediante distribuição de 60 senhas, sendo destas 20 para atendimento prioritário. Também estará presente o Programa “Sim, eu existo!” da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), que busca ampliar o acesso à documentação civil básica de crianças e adolescentes, emitindo documentos como certidão de nascimento.

Na ocasião, também serão disponibilizados serviços de saúde como medição de pressão arterial e glicemia, tipagem sanguínea, avaliação do estado nutricional e vacinação contra Influenza.

De acordo com o MPCE, o projeto Ouvidoria na Praça já visitou, nos meses de junho e julho, as praças do Ferreira e José de Alencar, Passeio Público e a Praça da Lagoa de Messejana.