TJCE promove entrega de materiais sustentáveis em campanha de conscientização ambiental

Ainda em celebração ao Mês Mundial do Meio Ambiente, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) dá continuidade à campanha “Conscientização + Ação para preservar a natureza”, com a entrega de 120 ecobags e mudas de plantas a servidores e magistrados do Judiciário cearense. A ação ocorrerá nesta terça-feira, 25.



A iniciativa é realizada por meio do Núcleo Socioambiental e Assessoria de Comunicação, teve início no mês de junho. Durante a campanha, também foram promovidas ações educativas sobre sustentabilidade e meio ambiente, com o objetivo de conscientizar sobre a importância de preservar a natureza.

A entrega dos materiais será feita pelo presidente do Tribunal, desembargador Abelardo Benevides Moraes. A solenidade ocorrerá no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), às 14 horas.

