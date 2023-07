Entidades sindicais da enfermagem têm novas reuniões para discutir o piso salarial

As entidades sindicais da enfermagem vão se reunir mais uma vez com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) nesta terça-feira, 25, para discutir os números referentes ao piso salarial da categoria em Fortaleza.

Além disso, outras duas reuniões devem acontecer ainda nesta semana, nos dias 26 e 27, de acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde (Sindsaúde). A primeira será para discutir um parecer jurídico baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e a segunda para finalizar uma minuta que será enviada à Câmara Municipal.

Os novos encontros foram agendados após uma outra reunião realizada na última quinta-feira, 20, em que foi discutida a carga horária de trabalho dos servidores municipais.

O encontro do dia 20 contou com a participação do titular da Sepog, João Marcos Maia, do procurador geral do Município, Fernando Oliveira, e da coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Caroline Feitosa.

“Nós avaliamos que o fato dos representantes que têm poder de decisão terem sentado na mesa é um ponto positivo, mas a luta não para por aqui”, diz Marta Brandão, presidente do Sindsaúde, em nota. “A mobilização da categoria será fundamental, [será] cada vez mais importante para que a gente possa avançar com a implantação [daquilo] que lutamos há 30 anos”.

Em nota, a Sepog afirma que a implantação do piso salarial depende da transferência de recursos federais, por meio do Ministério da Saúde (MS). Além disso, eles reafirmam o compromisso da prefeitura de acompanhar as definições do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Governo Federal. “O recurso que for repassado pela União será encaminhado integralmente à categoria”.