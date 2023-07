Suspeitos de furtarem fios de rede elétrica em Fortaleza são presos pela Polícia Civil

Três homens, com idade entre 33 e 39 anos, foram presos em duas ações distintas da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) por furtarem fios de rede elétrica em Fortaleza. Os suspeitos teriam cometido o delito entre a última terça-feira, 11, e esta sexta-feira, 14, nos bairros Jóquei Clube e Centro.

Agentes da PC-CE foram acionados pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) nesta madrugada após indícios de retirada indevidas de fios de semáforos localizados no bairro Jóquei Clube.

Os policiais civis, então, foram até o endereço indicado, onde encontraram dois homens cometendo o delito — um dos suspeitos tinha passagem por homicídio, enquanto o outro tinha antecedentes por crimes de roubo. Eles estavam se preparando para realizarem novos furtos e levavam duas facas.

Os dois homens foram levados até o 32º Distrito Policial (DP), onde foram autuados por furto qualificado — os suspeitos se encontram à disposição da Justiça.

Já em outra ação promovida pela PC-CE, um homem, de 33 anos e com extensa ficha criminal, foi detido após ser apanhado furtando fios de energia no bairro Centro. O suspeito foi remetido para o 34º DP, onde também se encontra à disposição da Justiça.