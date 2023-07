Três linhas de ônibus terão alterações na rota a partir desta sexta-feira, 7

As linhas 004 - Messejana/Papicu/Cambeba, 022 - Jardim das Oliveiras/Centro e 835 - Defensoria Papicu/Via Câmara passam por uma mudança de itinerário a partir desta sexta-feira, 7. As alterações ocorrem devido a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que será reinaugurado hoje, após reforma.

LEIA: Projeto de Lei propõe concessão dos terminais de ônibus e corredores de Fortaleza



Os novos percursos das linhas que saem dos terminais da Messejana, do Papicu e do Centro agora incluirão o trecho da rua Dr. Pontes Neto, onde fica o TRE-CE. Em nota, o presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), David Bezerra, afirmou que o redimensionamento das linhas deverá facilitar o deslocamento dos passageiros por meio do transporte coletivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Etufor, o TRE-CE será o quarto equipamento público atendido pela linha 385, pois ela dá acesso à Defensoria Pública, à Câmara Municipal de Fortaleza e ao Fórum Clóvis Beviláqua. Confira novos percursos das rotas:





Novo percurso da linha 835 Crédito: Divulgação/Etufor