Julho adentro: festejos juninos na Capital seguem até dia 29; veja programação

Ao todo serão 24 festivais realizados na cidade, com 50 grupos de quadrilhas juninas adultas e infantis

Os festejos juninos na cidade de Fortaleza seguem até o dia 29 de julho, de acordo com a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). Até o final da programação, 24 festivais terão sido realizados com a participação de 50 grupos de quadrilhas juninas adultas e infantis.

De acordo com a Secultfor, os festejos contribuem para o fortalecimento da identidade do São João da Capital e com a ocupação de espaços públicos. Além disso, a apresentação também pode movimentar a economia local e ajudar na geração de empregos.

“Há o fomento de toda a cadeia produtiva do movimento junino: músicos, costureiros, sapateiros, cozinheiros, bordadeiros, maquiadores, coreógrafos, figurinistas, cenógrafos, ambulantes, produtores, técnicos e outros”, afirma a Secretaria em nota.

Veja a programação para os próximos eventos

9º Festival de Quadrilhas Curió Junino

Data: 14 e 15 de julho (sexta e sábado)

Horário: 19h

Endereço: Praça Isabel Ferreira - Curió

24º Festival de Quadrilhas Juninas Folia na Roça

Data: 14 e 15 de julho (sexta e sábado)

Horário: 19h

Endereço: av. Major Assis - Jardim Iracema

Circuito Viva São João 2023

Data: 14 e 15 de julho (sexta e sábado)

Horário:19h

Endereço: Praça Ari de Sá Cavalcante - av. Jovita Feitosa