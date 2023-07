Festival Halleluya terá ligação direta com terminais e área para esportes radicais

O festival de música e entretenimento católico, Halleluya, chega à sua 25° edição este ano. Para comemorar o aniversário, uma programação especial foi preparada para atender ao público que irá frequentar o Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) durante as cinco noites de celebração. O plano de operações, apresentado pela organização do evento nesta sexta-feira, 10, no local da festa, possui linhas de ônibus exclusivas e uma área de esportes radicais, entre outras novidades.

Quatro veículos vão sair do Terminal da Parangaba entre os dias 19 e 23 de julho, com destino único ao local dos shows. De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as linhas funcionarão entre 18 e 2 horas, nos dias de quarta, quinta e domingo. Na sexta e no sábado, quando a movimentação é maior, o horário será estendido até às 4 horas da madrugada.

Este ano o evento terá a ampliação do “Espaço Adventure”, área destinada à prática de esportes radicais como skate e bicicross. A estrutura ainda irá contar com palco e arquibancadas, para a apresentação de bandas e comodidade do público.

Halleluya completa 25 anos com ações de caridade e inclusão

Há mais de duas décadas o Halleluya tem oferecido momentos não só de religiosidade, mas também de cidadania e acessibilidade. Assim como nos outros anos, a entrada no evento é gratuita, mas o público é incentivado a levar um quilo de alimento que será doado à população em situação de vulnerabilidade social atendida pelas obras de caridade da organizadora do evento, a Comunidade Católica Shalom.

Uma das preocupações do festival é a acessibilidade para Pessoas Com Deficiência (PCD). Próximo ao palco principal, haverá uma área destinada a esse público com intérprete de libras e espaço para cadeirantes e seus acompanhantes.

Segundo o padre Silvio Scopel, o Halleluya é uma programação não só para os católicos, mas para toda a comunidade. “O Halleluya por meio do entretenimento e da música, promove a paz em uma sociedade marcada pela violência, por meio da coleta de sangue, promove a solidariedade, por meio da coleta de alimentos, vem em socorro à nossa população mais pobre” afirma o missionário da Shalom.

Edição traz novidades na estrutura

Além das ofertas tradicionais como doação de sangue, missas e confissões, o festival terá um espaço cultural como grande novidade deste ano. Dentro do CEU, haverá um espaço climatizado com sessões de cinema, música eletrônica e talk shows.

Outra estreante é a Expo Halleluya, espaço destinado à venda de produtos e circulação dos visitantes. Apesar de os comerciantes já fazerem parte de todas as edições da festa, este ano a modalidade passa a ter um espaço oficial no festival.

Medidas de sucesso como área para acampamento em barracas e a doação de sangue em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), também serão mantidas.

Este último em especial, completa 20 anos de presença no Halleluya e terá funcionamento das 18 à 0 hora nas duas primeiras noites, com expediente estendido na sexta e no sábado até 1 hora e no domingo até às 23 horas.

Atrações de renome fazem a festa do público

Apesar da variada oferta de atrações por todo o festival, o grande centro de entretenimento do espetáculo são os shows no palco principal. Durante as cinco noites, nomes nacionalmente conhecidos como Rosa de Saron, Padre Fábio de Melo e Irmã Kelly Patrícia garantem a diversão do público.

Confira a programação completa dos shows:

Quarta-feira (19/07)

Flávio Victor Jr

Diego Fernandes

Rosa De Saron

Quinta-feira (20/07)

Entretons

Ana Gabriela

Thiago Brado

Davidson Silva

Sexta-feira (21/07)

Adriana Arydes

Suely Façanha

Pe. Fábio de Melo

Adoração & Vida

Banda Reale (it)

Sábado (22/07)

Yuri Costa

Naldo José

Missionário Shalom

Amor & Adoração

Cosme

Jake Trevisan

Domingo (23/07)

Ir. Kelly Patrícia

Léo Dominus

Celina Borges

Eugênio Jorge

Ziza Fernandes