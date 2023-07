Bichomania realiza 4ª edição de evento de adoção de animais no Sana

Entre os dias 7 e 9 de julho, durante o Sana, será realizada a quarta edição de evento de adoção de animais promovido pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB) e pela Bichomania. A ação acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, com quatro ONGs envolvidas, sendo elas Causa Pet, Bola de Pelo, Upac, Abrigo da Estrela e protetores independentes.

O evento tem como pauta principal o incentivo à adoção responsável, promover a causa dos animais, incentivar a adoção responsável de cães e gatos sem raça definida (SRD) e colaborar com organizações que protegem animais. Os animais resgatados receberão uma série de cuidados para que estejam aptos à adoção.

Felipe Ribeiro, organizador do evento, afirma que a expectativa é ultrapassar a marca de adoções e doações de ração das edições anteriores. “Continuamos sendo o único evento de adoção com veterinário no local e que entrega os animais vacinados, vermifugados, faz teste de calazar na hora, oferece 15% de desconto para o enxoval do pet na Bichomania e com garantia de castração para animais adotados que já têm idade para o procedimento e mediante avaliação e critérios de veterinários.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de poder adotar um pet, as famílias terão uma excelente opção de lazer. Basta levar um quilo de ração para cães ou gatos e trocar pela meia social no Sana.



Saiba como adotar um animal

Para adotar um bichinho, os interessados passarão por uma entrevista de avaliação de perfil e assinarão um termo de adoção. Além disso, devem levar RG, CPF, comprovante de residência, ser ou estar acompanhado por um maior de 18 anos.

Serviço

Evento de Adoção de animais no Sana

Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quando: Sexta-feira, 7/7, das 15 às 19 horas; sábado, 8/7, das 10 às 19 horas; e domingo, 9/7, das 10 às 19 horas