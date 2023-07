Corpo de Bombeiros realiza 263 resgates aquáticos entre janeiro e junho de 2023

Entre os meses de janeiro e junho deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou 263 salvamentos em ações efetivas de combate a afogamentos no Estado.

O número se deu pelo aumento das operações de prevenção que são realizadas diariamente no litoral por agentes do CBMCE. A maioria dos registros de 2023 estão na Praia do Futuro, em Fortaleza, com mais de 80% das ocorrências. Os outros estão divididos em Caucaia, com 15%; Jericoacoara, com 3%, e Aracati com 2%.

O balanço do Corpo de Bombeiros mostrou também o número de vidas salvas pelos guarda vidas em 2020, com 563 registros de ocorrência em todo o Estado; em 2021 com 526 registros e em 2022, com 644.

O comandante da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo, Rodrigo Carneiro, explica que as operações de prevenção são feitas por profissionais guarda-vidas que ficam instalados nas principais praias do Ceará que têm risco populacional e risco ambiental. “Os profissionais ficam nas praias de Fortaleza, como a Praia do Futuro, as praias do litoral de Caucaia, Jericoacoara e Aracati, atuando das 9 às 17 horas”, conta.

O Capitão ressaltou ainda que as ações de prevenção são muito importantes, já que elas evitam casos de afogamento, e como o Ceará é um atrativo para turistas, é importante que a segurança seja reforçada, não só por eles, mas também pela população daqui.

“Onde nós passamos, retiramos as pessoas de áreas que possam expor o cidadão ao risco. Os nossos profissionais de guarda-vidas trabalham no ciclo completo, onde vem inicialmente a prevenção, depois a atuação do resgate e depois a recuperabilidade da vítima com atendimento pré-hospitalar”, disse.

Em caso de afogamento, é de extrema importância que os devidos cuidados sejam tomados. A principal delas é que os banhistas fiquem sempre por perto de postos de guarda-vidas, já que próximo a essas áreas, têm um profissional de desenvolvimento aquático que pode tirar dúvidas sobre os locais que são ideais para a diversão e quais horários são mais adequados.

É importante também respeitar a sinalização dos profissionais, como os apitos, não misturar bebida alcoólica e diversão na água e dobrar a atenção com as crianças. “A gente sempre diz que a distância máxima entre uma criança e o seu responsável é de um metro que é a distância para dar o primeiro apoio, onde aquele pai ou aquele responsável vai dar o primeiro apoio caso a criança venha a precisar. Então a vigia tem que ser constante”, finaliza o comandante.