Aerolândia recebe mutirão de intervenções nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 7, o bairro Aerolândia, pertencente a Regional 6, recebe o 24º mutirão de ações coordenadas e integradas de zeladoria e manutenção de equipamentos, educação ambiental e saúde da Prefeitura de Fortaleza. A ação visa intensificar intervenções em algumas vias da Cidade, como limpeza, recuperação de malha viária e arborização.

Avenidas como a Domingos Olímpio, General Osório de Paiva, Borges de Melo, Godofredo Maciel e Humberto Monte já receberam a intervenção. O mutirão inicia a partir das 7h30min, na Avenida da Ecologia, contemplando aproximadamente 750 metros, entre as ruas Coronel Gonçalves e Monte Cristo.

A ação é organizada pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), com o apoio de equipes da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e de Endemias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Para o mutirão, 30 trabalhadores estarão na atuação dos serviços de zeladoria, com o auxílio de duas caçambas que farão varrição, capina e pintura de meio-fio. Além disso, ações de manutenção da malha viária serão feitas com uma equipe de 13 profissionais que estarão à frente do trabalho com o auxílio de uma caçamba e um rolo compactador.

Ações de arborização estão inclusas no mutirão. Para desenvolver a atividade, a Urbfor disponibilizará 20 técnicos e quatro veículos para a execução de podas e supressões em árvores, além da entrega de 150 mudas de plantas ornamentais e medicinais. Na parte da Saúde, seis agentes de combate a endemias farão visitas a residências e estabelecimentos para orientar a população sobre a prevenção de arboviroses.

A iniciativa contará também com o controle de trânsito realizado por 12 agentes e orientadores de tráfego da AMC, assim como manutenção da iluminação pública feita por uma equipe de funcionários da SCSP.

Serviço

24º mutirão de ações coordenadas e integradas de zeladoria e manutenção de equipamentos, educação ambiental e saúde no bairro Aerolândia

Local: Avenida da Ecologia, entre as ruas Coronel Gonçalves e Monte Cristo

Data: 07/07/2023

Horário: A partir das 7h30min