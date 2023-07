Cesta básica da Grande Fortaleza fica mais barata em junho

Articulista quinzenal do O POVO

A cesta básica da Grande Fortaleza registrou deflação de 1,71% em junho, com a queda dos preços de 7 dos 12 produtos que a compõem.

O valor que o trabalhador que recebe um salário mínimo (R$ 1.320) desembolsa para comprar a cesta básica é de R$ 661,16. Além disso, ele desprende 110h e 11 minutos de sua jornada de trabalho mensal para essa finalidade.

Se considerar uma família padrão (2 adultos e 2 crianças), o custo para comprar os 12 produtos fica em R$ 1.983,48.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 6 de julho, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), e apontam que o trabalhador fortalezense quer recebe o piso nacional comprometeu 54,15% do seu salário para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta.

As variações semestral e anual da cesta básica em Fortaleza foram, respectivamente, de 1,10% e 0,63%. Ou seja, a alimentação mínima em junho de 2023 (R$ 661,16) está mais cara do que em dezembro de 2022 (R$ 653,99) e mais cara do que em junho de 2022 (R$ 657).

Veja como variaram os preços dos produtos em junho

Maiores baixas

Óleo (-8,96%)

Feijão (-8,56%)

Carne (-3,90%)

Maiores altas

Açúcar (7,64%)

Manteiga (1,02%)

Pão (0,42%)

Salário mínimo necessário para manutenção de família de 4 pessoas



O Dieese aponta ainda que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas em junho deveria ter sido de R$ 6.578,41 ou 4,98 vezes o mínimo de R$ 1.320.

Em maio, o valor era de R$ 6.652,09 e correspondeu a 5,04 vezes o piso mínimo. Em junho de 2022 deveria ter ficado em R$ 6.527,67 ou 5,39 vezes o valor vigente na época, que era R$ 1.212.

Inflação: o que é, de onde vem e como se proteger?



