Fortaleza recebe Festival de Flores de Holambra na Praça do Ferreira

O coração da Capital alencarina ganhou as cores e os perfumes das plantas expostas no Festival de Flores de Holambra, que está com sua estrutura montada na Praça do Ferreira, no Centro. Em meio a rosas, orquídeas, crisântemos, bonsais e algumas frutíferas, os olhares se encantam com o multicolorido, as formas e tipificações que cada uma tem.

Com origem em Holambra, pequena cidade do estado de São Paulo, referência na produção de flores ornamentais no Brasil, o festival já é tradição e circula em algumas cidades brasileiras. Em Fortaleza, o festival acontece duas vezes por ano, neste mês, dos dias 3 a 22 de julho, e em dezembro. São mais de 150 espécies entre flores e plantas ornamentais para todos os gostos vindas do Veiling Holambra em São Paulo.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-07-2023: Festival de Flores de Holambra, no Centro de Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O coordenador do evento, Daniel Trindade, conta que a feira acontece há mais de 10 anos e que passou um tempo parada, mas em 2014 voltou acontecer. Ele conta que o evento é de extrema importância para que as pessoas possam conhecer Holambra, que é a maior produtora de flores da América Latina.

“Ela é a segunda maior produtora, só perde em produção de flores e plantas ornamentais para a Holanda, o país que é onde se concentra a maior produção de flores do mundo. Essa característica que a gente tem aqui, essa cidade no Brasil, que tem essa variedade, é preciso estimular as pessoas a ter esse hábito de cultivar flores e plantas ornamentais”, conta o coordenador.

Outra oportunidade é a de conhecimento sobre adaptação de plantas que são de outras regiões ao clima cearense. "A gente encontra aí em todos os lugares que faz festivais de flores, gente que pega uma rosa do deserto, por exemplo, que é água uma vez na semana e molha todo dia. Então, incentivar as pessoas a ter esse hábito é uma das propostas do festival”, finaliza.



A lojista Zuleica Ribeiro conta que estava ansiosa para que o evento começasse e que ainda tem plantas da última edição do festival. “Sempre tem o festival e eu fico ansiosíssima esperando eles chegarem para vir aqui e comprar. Ainda tenho minhas plantinhas que estão lindas na minha casa. Queria que começasse o festival porque estou devendo flores para minha mãe, ainda do ano passado”, disse a lojista eufórica por estar ali.

Ela conta que estava de passagem pelo Centro e quando viu a estrutura do evento montada, foi correndo para ver as culturas disponíveis nesta edição do evento. “Quando eu vi, disse ‘chegou chegou’, já até mandei fotos para os meus amigos e eles já estão chegando aqui também”, comenta Zuleica, enquanto admirava as flores.

“A diversidade das plantas que tem aqui abre um leque de coisas para se conhecer, uma planta mais linda que a outra e eu fico encantada. Sou apaixonada por flores e plantas, tenho várias na minha casa e vou aproveitar a minha passagem aqui para levar mais algumas”, finaliza.

Quem por lá passa certamente fica encantado com a peculiaridade e a beleza de cada flor e ornamental disponíveis. Conceição da Silva, quando soube que o evento começou, fez questão de prestigiar. “Eu adoro plantas, na minha casa é só o que eu tenho. Tenho várias plantinhas, a rosa do deserto, cacto, são muitas, venho por aqui sempre nas duas vezes que tem”, diz.

Entre ervas medicinais, suculentas e plantas carnívoras, flores tropicais (de clima quente) e temperadas (de clima frio), o festival tem uma estrutura de sete toldos 6x6, onde as espécies são comercializadas a preços acessíveis. Além disso, no momento da compra, o cliente recebe algumas orientações e dicas para o cultivo de cada cultura. O festival tem duração de 20 dias com entrada franca e é ideal para todos os públicos e para quem é apaixonado pela natureza.



Serviço

Festival de Flores de Holambra em Fortaleza

Período: De 3 a 22 de julho de 2023

Horário: De segunda a sábado , das 8 às 18 horas e aos domingos de 8 Às 13 horas

Local: Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza.