Novas viaturas triplicam frota de patrulhamento escolar em Fortaleza

Dez novos carros foram adicionados à frota da Inspetoria de Segurança Escolar (ISE) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). A entrega dos veículos ocorreu na manhã desta quarta-feira, 5, em solenidade no auditório do Paço Municipal, em Fortaleza. Com a aquisição, a Prefeitura passa a contar com 15 automóveis exclusivos para a segurança nas escolas, número três maior que os cinco disponíveis antes da entrega.

As viaturas serão utilizadas pelos 98 agentes atuantes na ISE, na cobertura das mais de 600 escolas municipais de Fortaleza. Os carros irão circular 24 horas por dia, em todas as 12 regionais da Capital, com o objetivo de solucionar desde situações simples como mediação de conflitos até casos mais delicados, como as ameaças de atentados do dia 20 de abril.

“Infelizmente, não é só na nossa cidade, mas no País e no mundo inteiro. Hoje o ambiente escolar, às vezes, é vítima de ataque, é vítima de muitos problemas de violência, e a Prefeitura de Fortaleza está se antecipando fazendo esse trabalho preventivo nas escolas municipais”, pontuou o Secretário Municipal da Segurança Cidadã, coronel Carlos Holanda.

Novas viaturas da ISE: policiais têm treinamento para atuar nas escolas

Todos os agentes direcionados para a ISE são preparados para lidar com o ambiente de ensino. Ao longo de um curso de 40 horas, os profissionais recebem lições sobre direitos humanos, como abordar o público em idade escolar, comunicação não violenta e mediação de conflitos.

A equipe de inspeção escolar de Fortaleza deve aumentar em 2023. Em entrevista coletiva concedida após a solenidade, o prefeito José Sarto (PDT) informou que mil novos guardas municipais devem ser efetivados até o final do ano, entre eles, novos membros da ISE.

“Com o último concurso, que está aguardando agora as etapas seguintes de exame físico etc., a gente espera chamá-los a partir desses, a gente vai redefinir um percentual maior para fiscalizar e estar presente [nas escolas]”, revelou o gestor.

Novas viaturas da ISE: câmeras auxiliam no monitoramento

Atualmente, 378 escolas municipais têm sistema de videomonitoramento ligado a uma central que acompanha a movimentação nas escolas. Além das câmeras, equipamentos como sensores de presença e abertura de portas, centrais de alarme e disparo automático de sirenes.

Prefeitura de Fortaleza entrega novas viaturas da Inspetoria de Segurança Escolar, na manhã desta quarta-feira, 5 Crédito: FÁBIO LIMA

A distribuição dos sistema foi realizada com base no grau de vulnerabilidade da comunidade nas quais as unidades de ensino estão inseridas. De acordo com a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), cada instituição contemplada recebeu equipamentos para vigilância dentro e fora das dependências escolares.

Ainda há a possibilidade de ampliação desse quantitativo. Durante a coletiva, Sarto ainda afirmou que a ideia do executivo municipal é ampliar essa rede de segurança para todos os 614 equipamentos de Fortaleza.