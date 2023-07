Incêndio é registrado em apartamento em Fortaleza; pet é resgatado

Não há relatos de vítimas; um animal de estimação foi resgatado com vida

Um incêndio foi registrado em um apartamento no 14º andar de um condomínio no bairro Meireles, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 5. Até o momento, não há relato de vítimas.



A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou uma viatura de combate a incêndio (ABTS 03), uma escada Magirus (AEM-06), uma ambulância de resgate (ALFA-02) e um caminhão tanque (AT-12).



Desta forma, os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitar que o fogo se propagasse para outras unidades do edifício. Um pet foi resgatado com vida.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O imóvel sofreu perda parcial. A suíte e um banheiro foram os ambientes mais atingidos. Aos bombeiros, o proprietário não soube informar onde e como o incêndio iniciou. O incêndio se encontra em rescaldo.