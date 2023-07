Policiais militares resgatam vítimas de incêndio residencial em Fortaleza

Repórter Anuário do Ceará

Os idosos foram resgatados e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pelo Ciops para conter o fogo

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgatou vítimas de um incêndio residencial no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 29. Os idosos foram resgatados por policiais militares que foram os primeiros a chegar na ocorrência.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) por volta das 10h35min da manhã de quinta.

A equipe do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 6º Batalhão Policial Militar (6º BPM) adentrou a residência em chamas e fez o resgate dos moradores.

Conforme o relatório preliminar do CBMCE, “os policiais militares não mediram esforços ao perceberem a presença de idosos no interior do imóvel, adentrando, mesmo sem a técnica e/ou equipamentos adequados para a ocasião, e fazendo a retirada de todos, o que demonstra um ato de abnegação e coragem, senso de profissionalismo desses agentes de segurança, engrandecem sobretudo o nome da Corporação, servem de modelo aos demais integrantes da PMCE, elevam a credibilidade da Instituição junto à sociedade e a autoestima da tropa”.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido provocado por sobrecarga de energia, a ser comprovado por meio de perícia. O CBMCE realizou análise superficial da estrutura física do imóvel, tanto no térreo como no segundo pavimento, e não encontrou rachaduras ou ruptura que pudessem comprometer o imóvel. O proprietário foi orientado pelos bombeiros a contratar um profissional da área (engenheiro) para uma análise detalhada.